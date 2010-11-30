Украинские фондовые биржи в понедельник закрылись разнонаправленно - эксперты

Украинские фондовые биржи в понедельник, 29 ноября, закрылись разнонаправленно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди лидеров торгов на Украинской бирже по объему в понедельник выступила «Укрнафта» (16,4 млн. грн.), а среди лидеров роста были зафиксированы «Захидэнерго» (+2,57%), Крюковский вагоностроительный завод (+1,92%) и «Шахта «Комсомолец Донбасса» (+1,92%).

Как отмечают аналитики, торговая сессия в Японии закрылась повышением индекса Nikkei на 0,86% на фоне снижения курса иены к доллару до двухмесячного минимума, что благоприятно сказалось на прибыли экспортеров. Фондовые биржи Европы открылись преимущественно в минусе на фоне того, что решение о выделении финансовой помощи Ирландии в 85 млрд. евро не убедило инвесторов в том, что долговой кризис не распространится на другие страны еврозоны. Следующими странами, которым потребуется финансовая помощь, могут стать не только Португалия и Испания, но и Италия. Под влиянием этого фактора торги в США открылись понижением ведущих индексов.

По словам аналитиков, сегодня станет известен уровень безработицы в Германии и еврозоне, а также индекс потребительских цен Италии и еврозоны. По США будут опубликованы чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 ноября, повысился на 0,87% – до 837,14 пункта. Общий объем торгов составил 157 млн. 716 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 2096,68 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 65 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 290 тыс. грн.