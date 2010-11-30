Янукович требует от ВР глубокой и ускоренной работы над новой редакцией НК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от Верховной Рады глубокой и ускоренной работы над новой редакцией Налогового кодекса.

Об этом говорится в заявлении Президента, размещенном на его официальном сайте.

“За время подготовки и обсуждения кодекса я неоднократно отмечал, что он касается таких чувствительных тем, как права и свободы людей, их защищенность от произвола чиновников. Каждый гражданин должен чувствовать, что в кодексе учтены как потребности государства, так и его собственные интересы. А, следовательно, каждое решение должно было быть четко выверено, хорошо просчитано и понятно обществу, каким бы сложным оно не было”, – отмечается в заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

“После тщательного ознакомления с положениями Налогового кодекса я убедился, что далеко не все они отвечают таким требованиям. Я разделяю обеспокоенность людей тем, что в этом проекте существенно ограничены права предпринимателей, непомерно усилена роль Налоговой администрации. Я категорически против таких подходов и, пользуясь правом вето, возвращаю Налоговый кодекс в Верховную Раду”, – заявил он. Президент добавил, что “требует от депутатов глубокой и ускоренной работы над Налоговым кодексом”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что решил наложить вето на Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН, со своей стороны, не исключает, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать замечания Президента к Налоговому кодексу.