Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правительства провести реформу налоговой службы с целью обеспечения прозрачной работы, недопущения административного произвола и злоупотреблений.

Об этом говорится в заявлении Президента, размещенном на его официальном сайте.

«Знаю, что за последние годы в обществе посеяно недоверие к власти. Коррупция, бюрократизм, политический эгоизм и пустая демагогия создали огромную бездну между властью и обществом. Преодолеть эту бездну мы можем лишь сообща, поддерживая постоянный диалог, возвращая доверие и надежду в наше общество”, – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН не исключает, что в четверг, 2 декабря, парламент рассмотрит замечания Президента в Налоговый кодекс.