Предприниматели настаивают на разработке нового Налогового кодекса

Предприниматели, несмотря на вето Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, настаивают на разработке нового проекта Налогового кодекса.

Об этом сказано в переданном агентству УНИАН заявлении Центрального штаба спасения украинского предпринимательства.

Штаб благодарит всех участников протеста за проявленную стойкость и волю к победе. «Вето наложено! Власть испугалась протестов предпринимателей и приостановила действие антинародного Налогового кодекса. Однако окончательной победы мы еще не достигли», – говорится в заявлении.

Предприниматели отмечают, что их не устроят косметические поправки в Налоговый кодекс, которые предлагаются переговорной группой Кабинета Министров.

“Мы внесли свои обоснования вето в Администрацию Президента и в Министерство финансов. Свыше двухсот статей в Налоговом кодексе требуют изменений. А это больше половины всего документа. Такой объем необходимых изменений требует не внесения поправок, а разработки абсолютно нового документа”, – говорится в заявлении.

Кроме того, считают предприниматели, в четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины будет рассматривать вето Президента на Налоговый кодекс, и не исключено, что попытается его преодолеть.

Учитывая эти обстоятельства, предприниматели требуют от Верховной Рады проголосовать за отмену решения о принятии Налогового кодекса, от Президента – отставки правительства во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, от нового правительства – создания совместной с представителями малого и среднего бизнеса комиссии по разработке нового Налогового кодекса и публичного обсуждения и информирования всех предпринимательских кругов о ходе работ над новым кодексом.

Предприниматели призвали всех протестующих и граждан, которые поддерживают акцию «За честные налоги», не останавливать протестные выступления. Они напомнили, что 2 декабря состоится всеукраинская акция в поддержку вето.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН не исключает, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать замечания Президента в Налоговый кодекс.