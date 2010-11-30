Встреча депутатов с Азаровым по бюджету состоится сегодня или завтра - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что встреча народных депутатов с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ относительно проекта государственного бюджета на 2011 год состоится «сегодня-завтра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на брифинге.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на заседании Согласительного совета парламента лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предложил пригласить завтра в Верховную Раду премьер-министра Николая АЗАРОВА и посоветоваться, в том числе, относительно проекта государственного бюджета на следующий год.

Он предложил В. ЛИТВИНУ пригласить Н.АЗАРОВА и «посоветоваться, как мы будем завершать нашу работу в текущем году».

«Или изменять регламент, или проводить внеочередное, неплановое заседание парламента», - отметил он.

А.ЕФРЕМОВ предложил провести такую встречу завтра в 12 часов.

В ответ В.ЛИТВИН согласился с таким предложением, лишь отметив, что необходимо согласовать время, поскольку это связано с пребыванием иностранных гостей в Украине.

В.ЛИТВИН отметил, что такая встреча крайне необходима, прежде всего, на уровне руководителей фракций и председателей комитетов парламента. «Речь идет о проекте государственного бюджета», - отметил председатель ВР. При этом он добавил, что «мы рассчитывали, что на этой неделе будет представлен бюджет, но пока идет работа над бюджетом». «У нас такой контрольный день это где-то 23-е, ну максимум 24-е (речь идет о декабре 2010 года - УНИАН)», - отметил В. ЛИТВИН.

При этом спикер не исключил необходимости проведения дополнительного заседания парламента.