Независимые профсоюзы приветствуют вето Президента на Налоговый кодекс

Решением ветировать Налоговый кодекс Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ изменил общественную атмосферу вокруг кодекса с напряженной на спокойную.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя сегодняшнее решение главы государства ветировать Налоговый кодекс.

«Вето Президента – единственный правильный выход из ситуации, которая сложилась вокруг Налогового кодекса, - считает В.РОЙ. – Ведь протесты предпринимателей вызывали не только те или иные положения Налогового кодекса, хотя это и основное. Людей возмутило и то, что разработчики кодекса и не пытались всерьез прислушиваться к их мнению. Вето – это, среди прочего, и фактическое признание Президентом того факта, что на самом деле никакого всенародного обсуждения документа в среде предпринимателей не было», - отметил В.РОЙ.

По мнению В.РОЯ, требование к Президенту Украины наложить вето на Налоговый кодекс было единственным, с которым были согласны все без исключения участники акций протеста по всей Украине.

«Вето - самый простой и самый эффективный способ перевода диалога власти с предпринимателями из политической в сугубо экономическую плоскость, - сказал В.РОЙ. – Безусловно, значительная часть протестуючих поддерживала и, наверное, будет продолжать поддерживать и политические требования: отставка правительства или досрочное прекращение полномочий Верховной Рады. Должны признать, что основания для таких требований дала сама власть своими, как минимум, неловкими действиями при разработке и принятии этого Налогового кодекса. Но это уже будет, в сущности, другая акция с другими лидерами. А нынешняя акция закончится, как только новый вариант Налогового кодекса не будет вызывать принципиальных возражений предпринимателей», - подытожил В.РОЙ.