НК вводит несправедливое налогообложение доходов в виде процентов от депозитов – эксперт

Налоговым кодексом (НК) предлагается ввести несправедливое налогообложение доходов граждан в виде процентов от депозитов при снижении налога на дивиденды.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время круглого стола высказал народный депутат Украины, председатель совета Ассоциации украинских банков Станислав АРЖЕВИТИН.

«Сегодня, если бы не было Налогового кодекса, то надо было за дивиденды по акциям, которые получают акционерные общества, платить 15%. В этом кодексе написано не 15%, а 5%, то есть наоборот. Вы знаете, кто у нас в Украине владеет акционерными компаниями, заводами, компаниями…», - сказал С.АРЖЕВИТИН.

По его словам, по многим позициям дивиденды, согласно НК, не будут вообще облагаться налогом.

«Когда я взял дело в налоговой инспекции, кто эти собственники, то оказалось, что 150 человек в стране получают 80% дивидендов по стране. Это десятки миллиардов гривень», - отметил он.

По мнению С.АРЖЕВИТИНА, снижение ставки налога на дивиденды является несправедливым ввиду введения налогообложения доходов граждан в виде процентов от депозитов. Кроме того, он, как народный депутат, вносил предложение, согласно которому облагаться 5-процентным налогом будет только доля от дохода граждан в виде процентов от депозитов – разница между начисленными процентами и уровнем инфляции – однако предложение не было учтено.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня - завтра наработает изменения к Налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Проект Налогового кодекса был зарегистрирован в парламенте 21 сентября 2010 года (№ 7101-1). 30 сентября состоялись общественные слушания по проекту. Проект Налогового кодекса в первом чтении был принят 7 октября т.г.

11 ноября доработанный проект Налогового кодекса Украины был обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1). 16 ноября парламент начал рассмотрение проекта НК во втором чтении, продолжив работу над документом 18 ноября. 19 ноября ВР откорректировала еще несколько статей НК.

Закон направлен на подпись Президенту 26 ноября 2010 г.

В ряде регионов Украины и в Киеве прошли и продолжаются акции протеста представителей бизнеса, которые требуют изменять налоговое законодательство исключительно в законном порядке и с учетом замечаний общественных организаций и профессиональных объединений предпринимателей. Основным требованием предпринимателей стало требование к Президенту ветировать Налоговый кодекс.