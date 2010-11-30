Предприниматели продолжат пользоваться «упрощенкой» для минимизации налогов – эксперт

Предприниматели, которые использовали «упрощенку» для минимизации налогов, продолжат это делать в случае введения Налогового кодекса.

Такое мнение УНИАН высказал президент Союза налоговых консультантов Украины, заслуженный экономист Леонид РУБАНЕНКО.

По его словам, предпринимателя, работающего «в тени», мало интересует, какой порог выручки ему устанавливает власть. «Если я работаю вне границ украинского законодательства, то зачем мне делить (бизнес), или не делить, регистрироваться?», - сказал эксперт.

«Супермаркет такой-то, а тебе выдают чек и там написано «нефискальный чек ФОП Петренко» - это ненормально, когда системой, созданной для малого бизнеса, пользуются большие супермаркеты», - отметил Л.РУБАНЕНКО.

Как считает эксперт, если уже и ограничивать кодексом объем годовой выручки, то не надо ограничивать количество нанятых работников и виды деятельности, которые могут работать по упрощенной системе. По его словам, Международный валютный фонд не очень строго относится к последнему.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня - завтра наработает изменения к Налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Проект Налогового кодекса был зарегистрирован в парламенте 21 сентября 2010 года (№ 7101-1). 30 сентября состоялись общественные слушания по проекту. Проект Налогового кодекса в первом чтении был принят 7 октября т.г.

11 ноября доработанный проект Налогового кодекса Украины был обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1). 16 ноября парламент начал рассмотрение проекта НК во втором чтении, продолжив работу над документом 18 ноября. 19 ноября ВР откорректировала еще несколько статей НК.

Закон направлен на подпись Президенту 26 ноября 2010 г.

В ряде регионов Украины и в Киеве прошли и продолжаются акции протеста представителей бизнеса, которые требуют изменять налоговое законодательство исключительно в законном порядке и с учетом замечаний общественных организаций и профессиональных объединений предпринимателей. Основным требованием предпринимателей стало требование к Президенту ветировать Налоговый кодекс.