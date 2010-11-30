Банк «Форум» планирует увеличить кредитный портфель до 18 млрд. грн.

Банк "Форум" планирует в 2011 году увеличить кредитный портфель на 20% - до около 18 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель правления банка Ярослав КОЛЕСНИК журналистам.

«Мы сегодня говорим о существенном росте кредитного портфеля, приблизительно на 20% за весь следующий год. Эффективно вышла из кризиса перерабатывающая отрасль и все направления энергосберегающей отрасли (которые будут рассматриваться как приоритетные)», - сказал Я.КОЛЕСНИК, добавив при этом, что рост активов банка планируется приблизительно на том же уровне.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 15,523 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,07 млрд. грн., обязательства – 13,558 млрд. грн., уставный капитал – 4,434 млрд. грн., собственный капитал – 1,965 млрд. грн.

Банк «Форум» за январь-сентябрь 2010 года получил убыток 2,079 млрд. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 94,52% акций банка «Форум».