УСПП: за НК нужно привлечь к ответственности Госкомпредпринимательства

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) считает необходимым привлечь к ответственности Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства за неисправление ошибок, заложенных в Налоговом кодексе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УСПП, переданном УНИАН.

«Сегодня важно сделать выводы и привлечь к ответственности некоторые органы исполнительной власти, в том числе Госкомпредпринимательства, которые своевременно не выявили негативы Налогового кодекса, не обратили внимания на замечания общественности и не приняли необходимых мер по исправлению ошибок», - говорится в сообщении.

В то же время, учитывая необходимость формирования и принятия государственного бюджета на 2011 год на новой налоговые базе, кодекс должен быть в сжатые сроки доработан, в нем обязательно должны быть учтенные все замечания и предложения делового сообщества, считают в союзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня-завтра наработает изменения к Налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Проект Налогового кодекса был зарегистрирован в парламенте 21 сентября 2010 года (№ 7101-1). 30 сентября состоялись общественные слушания по проекту. Проект Налогового кодекса в первом чтении был принят 7 октября т.г.

11 ноября доработанный проект Налогового кодекса Украины был обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1). 16 ноября парламент начал рассмотрение проекта НК во втором чтении, продолжив работу над документом 18 ноября. 19 ноября ВР откорректировала еще несколько статей НК.

Закон направлен на подпись Президенту 26 ноября 2010 г.

В ряде регионов Украины и в Киеве прошли и продолжаются акции протеста представителей бизнеса, которые требуют изменять налоговое законодательство исключительно в законном порядке и с учетом замечаний общественных организаций и профессиональных объединений предпринимателей. Основным требованием предпринимателей стало требование к Президенту ветировать Налоговый кодекс.