Предприниматели требуют прекратить репрессии в отношении участников протестов

Власть должна прекратить репрессии в отношении участников протестов в Киеве и Хмельницком, прекратить запугивание и осуществлять рейды налоговиков и милиционеров по рынкам и тому подобное.

Как сообщает официальный сайт Национального Координационного совета предпринимателей Украины, об этом предприниматели заявили сегодня во время совещания в Кабинете Министров, куда их пригласили для того, чтобы довести решение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА относительно требований протестующих.

В соответствии с информацией, обнародованной на сайте, на совещании в Кабмине представители власти сообщили предпринимателям, что В.ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс и предлагает создать Координационный совет при Президенте Украины, который разработает замечания и предоставит свои предложения, чтобы в четверг они могли быть поданы в Верховную Раду, чтобы была возможность принять бюджет на 2011 год на основании согласованного между властью и Президентом варианта Налогового кодекса.

Представители предпринимателей заявили, что их не устраивает такая постановка вопроса, поскольку фактически речь идет о внесении изменений в уже существующий Налоговый кодекс, ведь за несколько дней новый кодекс написать невозможно.

К тому же, протестующим неизвестно, что именно имеется в виду под словом “вето”, и как именно Президент будет обосновывать его, потому что, например, вариант представления замечаний Президента, которые Верховная Рада учтет и примет 226 голосами, предпринимателей не устраивает.

Как сказано в сообщении, четкой позицией протестующих является: Налоговый кодекс должен быть полностью ветирован Президентом и прекратить свое существование; бюджет должен быть принят на основе ныне действующего законодательства; новый Налоговый кодекс должен быть разработан по правилам регуляторной политики и вступить в действие с 1 января 2012 года. В его разработке должны принимать участие эксперты от предпринимателей и общественности.

Также представители предпринимателей сказали, что не могут сегодня предлагать кандидатуры в Координационный совет, поскольку, во-первых, в его составе должны быть специалисты, согласие которых еще нужно получить, во-вторых, предприниматели должны принять решение между собой по поводу своего отношения к предложению войти в Коордсовет.

Были озвучены и другие требования протестующих, которые они попросили донести до Президента: отставка правительства и досрочные выборы Верховной Рады в марте 2011 года.

Чтобы добиться выполнения своих требований, предприниматели не отменяют предварительно объявленный митинг на Майдане Незалежности в Киеве 2 декабря, а наоборот, призывают всех прийти на него, чтобы не дать власти украсть победу народа, который поднялся на масштабные протесты ради отстаивания своих прав, сказано в сообщении.