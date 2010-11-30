Королевская: вето Президента – это приговор псевдореформаторам из Кабмина

Вето Президента Украины – это приговор псевдореформаторам из правительства. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, комментируя решение Виктора ЯНУКОВИЧА воспользоваться правом вето и вернуть Налоговый кодекс в парламент на доработку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Ветировать Налоговый кодекс – таковым было требование предпринимателей, которые собрались на Майдане, чтобы защитить свои права. Сегодня мы можем праздновать первую маленькую победу – людям удалось добиться реакции власти на свои требования. Надеюсь, что власть сделает выводы из происшедшего и это будет приговором псевдореформаторам из правительства».

Глава парламентского комитета считает, что решение Президента показало неэффективность работы экономического блока правительства. «Вето – это приговор неэффективным менеджерам и псевдореформаторам из правительства, которые полгода рассказывали всей стране, какой хороший Налоговый кодекс они написали. Сегодня состоялась публичная порка непрофессионалов и приспособленцев, которые подсунули депутатам сырой и коррупционный документ, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это урок будущим чиновникам, которые должны обязательно его учесть при подготовке к голосованию в Верховной Раде следующих масштабных документов, таких как Трудовой и Таможенный кодекс».

По мнению главы комитета ВР, серьезность намерений власти докажет голосование по Налоговому кодексу, запланированное в четверг. «Если власть серьезно настроена на реформирование экономики, то вето Президента не будет преодолено и у нас появится возможность для подготовки действительно реформаторского Налогового кодекса, который будет принят в 2011 году и вступит в силу в 2012 году, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – В противном случае перед народом Украины снова будет разыгран дешевый спектакль».

Глава комитета предупредила власть, что в случае преодоления Верховной Радой вето Президента на Налоговый кодекс, люди не будут молчать. «Выйдя на Майдан в Киеве и на десятки майданов по всей стране, предприниматели показали, что они не рабы, люди почувствовали свою силу и так просто не сдадутся», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.