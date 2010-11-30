Участники акции протеста против НК создают политическую партию

Участники акции протеста против Налогового кодекса создали Оргкомитет по созданию политической партии «Гражданское движение Украины» («Громадянський рух України» – укр.) Об этом УНИАН сообщил координатор Оргкомитета Павел НУСС.

Он сообщил, что по инициативе предпринимателей, активных участников митингов протеста из Киева, Черниговской области, Николаева, Харькова, Херсона и других областей Украины создан комитет по организации политической силы, которая имеет целью бороться за права малого предпринимательства и отстаивать интересы среднего класса.

Как сказал П.НУСС, оргкомитет приглашает лидеров предпринимательского движения протеста из всех регионов Украины, представителей общественных организаций, которые еще колеблются относительно плана дальнейших действий, приобщиться к работе оргкомитета.

«Главной задачей политической партии «Гражданское движение Украины» оргкомитет считает создание разветвленной партийной структуры на местах и привлечение в ряды партии как можно большего числа людей с активной гражданской позицией. Создание партийной структуры будет проходить по принципу самоорганизации. Партия, в соответствии с проектом устава, будет защищать интересы своих членов», - сказал П.НУСС.

Он отметил, что оргкомитет работает на постоянной основе.

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