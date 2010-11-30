Некоторые банки немного повысили ставки по депозитам - эксперт

Прошедшая неделя ознаменовалась появлением давно не наблюдающейся тенденции – небольшим повышением некоторыми банками ставок по депозитам физических лиц.

Об этом собщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в большей степени это коснулось условий краткосрочных вкладов в гривне и долларе. «Возможно, такая ситуация связана с приближением окончания финансового года, необходимостью улучшить показатели, а также выполнением обязательств перед материнскими структурами банков с иностранным капиталом», - предположила эксперт.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 22 по 26 ноября 2010 года на рынке депозитов физических лиц сложилась следующая ситуация. Большинство банков оставили условия депозитов на уровне предыдущей недели. При этом ряд банков пересмотрели свои условия в сторону уменьшения, а небольшое количество, напротив, незначительно увеличили свои ставки.

По информации эксперта, в результате средняя процентная ставка по депозитам в гривне со сроком размещения на 3 месяца упала на 0,04 пункта, на 6 месяцев - на 0,08 пункта. Условия по вкладам на другие сроки не изменились. Средняя ставка по вкладам в долларах США выросла очень незначительно (на 0,04 пункта по всем срокам размещения), а ставка по депозитам в евро не изменилась.