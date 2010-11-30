Тенденция возрастания кредитной активности банков продолжается - эксперт

Тенденция возрастания кредитной активности банков продолжается, и они смягчают условия по наиболее приоритетным продуктам – авто- и потребительским кредитам.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, условия кредитования на приобретение автотранспорта сложились следующие. Первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год - от 10,5% до 16,5% годовых; 3 года – от 16,5% до 26,75%; 5 лет - от 19% до 22,44%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 12,3% до 18,4% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов. Под залог недвижимости на условиях: срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 22-26,25% годовых. Под залог депозита: на срок действия депозита, под ставку +3 -+6%годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне, + 5% -+11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте. Кредитование участников собственных зарплатных проектов: на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. Многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.

По словам эксперта, кредиты на приобретение недвижимости предлагаются гораздо меньшим количеством банков на условиях: процентная ставка 18,0%-28% годовых, срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.