Эксперт: превышение бюджетного дефицита является негативным сигналом для экономики Украины
Хотя превышение бюджетного дефицита на 2010 год по итогам десяти месяцев не стало неожиданностью, это является негативным сигналом для экономики Украины.
Такое мнение содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.
Как подчеркнул аналитик, правительству нужно будет привлечь средства в объеме свыше утвержденного для 2010 года порога займов (чистые заимствования в размере 76,5 млрд. грн.). Кроме этого, правительство в этом году может не выполнить план доходов от приватизации (6,4 млрд. грн.), что обострит необходимость в новых займах.
При этом, отметил А.ЛОЗОВОЙ, финансовые потребности правительства должны будут компенсироваться ожидаемой пролонгацией кредита ВТБ размером в 2 млрд. долларов с погашением в декабре, вдобавок к 1 млрд. долларов, который будет получен от МВФ. Для соблюдения требований МВФ бюджетный дефицит в ноябре-декабре должен остаться в рамках около 6,7 млрд. грн. «Учитывая текущую политику правительства, эта задача может оказаться труднодостижимой», - считает аналитик.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, Государственный бюджет Украины в январе-октябре т.г. сведен с дефицитом 56,579 млрд. грн., что на 2,5 млрд. грн. больше запланированного дефицита по итогам всего 2010 года.
Доходы госбюджета составили 184,439 млрд. грн., или 73% годового плана, в том числе в октябре – 21,761 млрд. грн. Расходы были на уровне 240,7 млрд. грн., или 78,7% годового плана, в том числе в октябре – 25,561 млрд. грн.
Дефицит Сводного бюджета за 10 месяцев т.г. составил 51,4 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 243,548 млрд. грн., расходы – 294,6 млрд. грн.