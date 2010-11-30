НБУ ввел новый запрет для банков

Национальный банк Украины запретил включать стоимость безотзывных безусловных гарантий банков с международным рейтингом не ниже чем «инвестиционный класс» при формировании резервов для возмещения возможных потерь по кредитным операциям украинских банков.

Об этом говорится в постановлении от 26 ноября 2010 года №513 (вступило в силу с дня подписания), текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщалось, в 2009 году регулятор своим постановлением от 3 ноября 2009 года №650 “О стимулировании кредитования экономики Украины” смягчил определенные требования при расчете банками резервов по кредитам, выданным товаропроизводителям, а также разрешил учитывать гарантии. Тогда НБУ рекомендовал использовать высвободившиеся средства для кредитования отечественных товаропроизводителей.

Циркуляром №513 от 26 ноября т.г. Нацбанк отменил действие постановления №650. Однако также 26 ноября 2010 года правление НБУ приняло постановление №514 «Об отдельных вопросах деятельности банков», которым до 1 июля 2011 года сохраняется действие норм, согласно которым при расчете резервов под кредиты товаропроизводителям разрешается учитывать, с определенным коэффициентом, стоимость обеспечения в виде имущественных прав на недвижимое имущество и будущую сельхозпродукцию. Также разрешается не учитывать наличие убытков во время осуществления оценки финансового состояния заемщика-товаропроизводителя, применять коэффициент риска в размере 50% во время расчета норматива адекватности регулятивного капитала.

В сопроводительном письме Нацбанк указывает, что постановление №514 еще не зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины. Но при этом регулятор указывает, что банки уже сейчас должны руководствоваться положениями этого документа.