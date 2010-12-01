НБУ упразднил ряд антикризисных норм в отношении банков

Национальный банк Украины упразднил ряд норм, которые были приняты для стабилизации работы банков в кризисный период.

Нормы упразднены постановлением от 26 ноября 2010 года №513, которое имеется в распоряжении УНИАН. Оно вступило в силу в день подписания.

В частности, отменено постановление от 5 февраля 2009 года №49 «Об отдельных вопросах деятельности банков», которым разрешалось: учитывать при расчете регулятивного капитала субординированный долг, предоставленный в иностранной валюте, по курсу на отчетную дату; привлекать субординированные кредиты банкам, которые осуществляют деятельность менее одного года; включать в основной капитал уплаченные, но не зарегистрированные взносы в уставный капитал и т.д.

Документом, который утратил силу, также предусматривалась норма, согласно которой к банкам, нарушающим экономические нормативы по причине роста курса иностранных валют, регулятором не применялись меры воздействия, упразднялись специальные значения экономических нормативов для специализированных сберегательных банков и т.д.

Кроме того, постановлением №513 отменено действие постановления Нацбанка №328 от 3 июня 2009 года «О мерах по обеспечению погашения кредитов». Последним документом был установлен порядок реструктуризации выданных банками кредитов, а также возможность перевода валютных кредитов в гривневые. В частности, по таким кредитам банкам разрешалось поэтапное (пропорциональное) включение в расчет норматива регулятивного капитала суммы расходов, которые возникли в результате реструктуризации или изменения валюты обязательств, постепенное приведение фактического значения лимита общей короткой открытой валютной позиции к нормативному значению. Кроме того, разрешалось осуществлять оценку финансового состояния заемщика и состояния обслуживания им долга без учета факта реструктуризации.