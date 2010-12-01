С сегодняшнего дня повышаются пенсии

Согласно Закону «О государственном бюджете Украины», с сегодняшнего дня повышаются размеры пенсионных выплат, исходя из повышения размера прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, с 723 грн. до 734 грн.

Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики и труда, в частности, минимальный размер пенсии по возрасту, пенсии в связи с потерей кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи с 1 декабря составляет 734 грн., минимальная пенсия в связи с потерей кормильца на двух нетрудоспособных – 880,8 грн., на троих и больше – 1 101 грн.

Шахтеры, на которых распространяется действие Закона «О престижности шахтерского труда», в декабре получат пенсию в размере не меньше, чем 2 202 грн.; а доплата на одного нетрудоспособного к пенсии в связи с потерей кормильца вследствие травм или профессионального заболевания, согласно закону, увеличится с 723 грн. до 734 грн.

Минимальный размер пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий (без учета пенсий за особые заслуги) с сегодняшнего дня составит: для инвалидов первой группы – 1 716,6 грн., второй – 1 578,1 грн., третьей – 1 394,6 грн., для участников боевых действий – 1 211,1 грн.

Согласно Закону «Об особых заслугах перед Украиной», размер выплат для лиц, которые получают пенсию за особые заслуги перед страной, увеличивается с 1 декабря с 144,6-289,2 грн. до 146,8-293,6 грн.

В соответствии с Законом «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», дополнительные пенсии для «чернобыльцев» с 1 декабря повышаются: для инвалидов первой группы – с 216,9 грн. до 220,2 грн., второй группы – с 144,6 грн. до 146,8 грн., третьей группы (а также для тех, кто страдает вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью) – с 108,45 грн. до 110,1 грн.