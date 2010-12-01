Для преодоления вето Президента на НК не нужно 300 голосов депутатов - Чечетов

Для преодоления вето Президента на Налоговый кодекс не нужно 300 голосов народных депутатов.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Партии регионов, глава Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства Михаил ЧЕЧЕТОВ в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Он пояснил, что Президент не подписал весь Налоговый кодекс, «а теперь будет подавать отдельные замечания по отдельным разделам».

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, не нужно будет для преодоления вето собирать 300 голосов в парламенте, поскольку «для того, чтобы кодекс вступил в силу, нам нужно будет каждую поправку Президента проголосовать 226 голосами». «И в целом кодекс - 226 голосами. А потом направляем (в Администрацию Президента – ред.)», - сказал «регионал».

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что не идеализирует «то, что было принято. Если будут какие-то замечания, мы еще раз, повторно рассмотрим. В этом смысл работы».

Между тем М.ЧЕЧЕТОВ признался, что, хоть и не был автором Налогового кодекса, философию кодекса разделяет.

Комментируя заявление председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, что ветирование Налогового кодекса может вызвать, в том числе, и кадровые перестановки, М.ЧЕЧЕТОВ заявил, что кадровые перестановки в правительстве могут состояться, но не в связи с Налоговым кодексом.

«Согласно указу Президента, в течение 2 месяцев должна быть реализована админреформа: количество министерств должно быть сокращено где-то на треть, 25%. Естественно, часть людей должна будет уйти», - сказал депутат от ПР.

«А остальное у ЛИТВИНА спросите, что он имел ввиду… Я вижу кадровые изменения только в контексте реализации админреформы», - добавил М.ЧЕЧЕТОВ.

Кроме того, комментируя политические требования протестующих против Налогового кодекса предпринимателей об отставке правительства и досрочных выборах Верховной Рады, М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул: «Язык ультиматумов в разговоре с сегодняшней властью бесперспективен и ведет в тупик». «Власть очень сильна, и я не рекомендую никому говорить с ней языком ультиматумов», - заявил он.