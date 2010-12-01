С 1 декабря увеличиваются соцвыплаты. Прожиточный минимум - 875 грн.

С сегодняшнего дня в Украине повышаются социальные выплаты, как предусмотрено Государственным бюджетом на текущий год.

В частности, минимальная заработная плата повышается на 15 грн. – до 922 грн.

В почасовом расчете размер минимальной заработной платы с 1 декабря устанавливается на уровне 5,52 грн. (повышение на 0,09 грн.).

Прожиточный минимум с сегодняшнего дня повышается на 14 грн. – до 875 грн.

Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены следующие размеры прожиточного минимума: с 1 декабря 2010 года для детей до 6 лет - 799 грн. (повышение на 12 грн.); для детей от 6 до 18 лет - 957 грн. (повышение на 16 грн.); для трудоспособных лиц - 922 грн. (повышение на 15 грн.); для лиц, утративших трудоспособность, - 734 грн. (повышение на 11 грн.).