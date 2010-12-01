Власть неудовлетворительно провела работу по разъяснению Налогового кодекса - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что со стороны власти работа по разъяснению содержания Налогового кодекса была проведена неудовлетворительно, в результате чего в предпринимательской среде документ вызвал неприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Крайне неудовлетворительно была проведена разъяснительная и информационная работа в отношении налоговой реформы. Это пример, когда мы на вранье не смогли ответить. Наши оппоненты, которые сосредоточились на отдельных недостатках этого документа, замазали черной краской весь позитив от налоговой реформы, а наши информационные службы не смогли донести до каждого гражданина объективную и правдивую точку зрения. Если мы не сделаем из этого выводы и не обеспечим информационно-сопроводительное разъяснение реформ - это поставит под сомнение проведение любых реформ в стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство предпримет меры для организации надлежащей разъяснительной работы по проведению реформ.

Говоря о нормах Налогового кодекса, в отношении которых, по мнению Н.АЗАРОВА, распространяется лживая информация, премьер подчеркнул, что кодексом предусматривает судебный контроль за деятельностью сотрудников налоговых служб.

«Исключительно по решению суда может проводиться ограничение движения средств на счетах налогоплательщиков, изъятие оригиналов первичных документов… Продолжение срока ареста административного имущества – исключительно по решению суда. Принудительные проверки налогоплательщиков в случае отказа их от таких проверок – исключительно по решению суда», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что Налоговым кодексом запрещается без решения суда обыскивать жилье граждан. «Поэтому враньем является утверждение авторов листовок и других сообщений, в которых говорится о том, что после вступления в силу Налогового кодекса сотрудники налоговой получат право врываться в квартиры граждан. Зачем это вранье распространяется по стране», - сказал Н.АЗАРОВ.