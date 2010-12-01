На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,96/7,97 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9635/7,9740, к 12:00 цены повысились до 7,9695/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2533/0,2537, к 12:00 цены снизились до 0,2530/0,2531. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 31,4555 (+0,0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3072/1,3074, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4135/10,4295, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4195/10,4320.