Парламент не поддержал законопроект об отмене налоговой милиции

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены налоговой милиции».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало лишь 114 (при необходимых 226 – УНИАН) из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение проголосовали: 91 народный депутат из фракции БЮТ, 22 - из фракции НУ-НС и 1 внефракционный депутат.