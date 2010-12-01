Рада не поддержала законопроекты об "упрощенке"

Верховная Рада не поддержала законопроекты об упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР не поддержала проект закона «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства», автором которого является Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ).

За данное решение проголосовал 101 (при необходимых 226 – УНИАН) из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адама МАРТЫНЮК подчеркнул, что не только Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики предлагал не поддерживать данный законопроект, но и даже депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН не поддержал данный законопроект.

Также парламент не поддержал законопроект с аналогичным названием, внесенный народным депутатом Украины Александром ФЕЛЬДМАНОМ.

За данный законопроект проголосовали только 6 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.