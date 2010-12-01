В НБУ считают колебания на валютном и ресурсном межбанке рыночными – Арбузов

В Национальном банке Украины считают колебания на валютном и ресурсном межбанке рыночными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ журналистам в среду.

“Это результат экономических процессов. Мы не видим, что бы могло вызвать резкие колебания по курсу и по ценовой политике на ресурсном рынке”, - сказал С.АРБУЗОВ, отметив, что это нормальный рыночный процесс.

По его словам, у Нацбанка также нет опасений по поводу состояния платежного баланса, и это также не будет иметь каких-либо последствий для резкого колебания курса гривни.