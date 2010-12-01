Рада отказалась создать ВСК по расследованию фальсификации данных Госкомстата

Парламент отказался поддержать проект постановления «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фальсификации данных Госкомстата Украины относительно показателей инфляции и фактов неконтролированного печатания денег, что привело к гиперинфляции».

Как передает корреспондент УНИАН, проект поддержали только 135 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Автором проекта постановления был заместитель председателя парламентской фракции БЮТ, лидер партии «Реформы и порядок» Сергей СОБОЛЕВ.