Соболев: ВР рассмотрит изменения в НК на следующей неделе

Первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ прогнозирует, что предложения Президента к Налоговому кодексу будут рассмотрены не раньше, чем на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Ни в четверг, ни в пятницу они рассмотрены не будут. Это связано с тем, что до сих пор времени нет согласованной редакции в Кабмине и в Администрации Президента», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он спрогнозировал, что это вопрос будет перенесен на следующую неделю. «Это будет неделя, скорее всего, рабочая, потому что мы понимаем, что сорваны все сроки принятия бюджета. И, таким образом, фактически следующая неделя будет ответом на вопрос: «Что же имел в виду Президент, когда ветировал закон?», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Он поручил рабочей группе к четвергу подготовить предложения к Налоговому кодексу.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН не исключил, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать эти предложения.

***На следующей неделе – 6-12 декабря – народные депутаты, согласно графику, должны работать в комитетах и фракциях.