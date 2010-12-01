Эксперт: на сегодняшних торгах пара EUR/USD нацелится к отметке 1,2820

На торгах в среду, 1 декабря, в случае пробития уровня 1,2970 пара EUR/USD нацелится на 1,2820, тогда как основное сопротивление находится на уровне 1,3000. Таков прогноз аналитиков информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, уход ниже 1.5500 направит пару GBP/USD к важной поддержке 1,5300. Рост же пары ограничен уровнем 1,5600, а преодоление этой отметки нацелит к 1,5700.

Движение вверх для пары USD/JPY ограничено уровнем 83,80, а следующее сопротивление находится на 84,40. Уход ниже 83,40 отправит пару в диапазон 82,80-83,00.

Что касается пары доллар/франк, то в случае преодоления отметки 1,0040 она может направиться к 1,0200. Если же пара пробьет вниз паритет, то может направиться к 0,9050.

Как подчеркивают аналитики, в европейскую сессию в среду, 1 декабря, в первую очередь, стоит следить за новостями из проблемных стран. Правда, индекс PMI вряд ли внесет какие-либо существенные изменения. А ближе к вечеру хорошую поддержку доллару, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может оказать изменение числа занятых от ADP, которые, ожидаются благоприятными.