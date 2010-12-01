Уровень зарплат в Украине снижается рекордными темпами - БЮТ

Уровень зарплат в Украине снижается рекордными темпами: на протяжении августа-октября реальная зарплата упала на 6,4%.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Подобного резкого сокращения реальных зарплат всего за три месяца украинцы не видели последние десять лет. Даже в кризисном 2009 году зарплаты не сокращались такими темпами», - сказал он.

В частности, сообщил А.СЕНЧЕНКО, в октябре зарплаты снизились во всех бюджетных секторах, кроме здравоохранения. По данным Госкомстата, средняя зарплата в Украине в октябре по сравнению с более коротким на один день сентябрем снизилась на 27 грн, или на 1,1% - до 2 тыс. 322 грн. с 2 тыс. 349 грн.

Наиболее существенно уменьшились зарплаты в сфере образования - на 6,7%, в сельском (- 2,6%) и лесном (- 5,1%) хозяйстве, в сфере транспорта и связи (- 6,1%), в сферах предоставления коммунальных услуг, культуры и спорта - на 1,4%.

«Общее падение уровня оплаты труда происходит на фоне роста цен и инфляции, увеличения платы за коммунальные услуги. Следующее повышение цены на газ для населения на 50% и соответствующий рост тарифов на горячую воду и тепло запланировано властью на апрель 2011 года. Правительство АЗАРОВА также рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию для населения с апреля, и на 39% с августа следующего года, то есть цена возрастет в три раза по сравнению с сегодняшней», - отметил народный депутат.

«Даже по официальной информации, достоверность которой у специалистов вызывает большие сомнения, инфляция в октябре составила 0,5%. В соответствии с этим показателем, реальная зарплата украинцев снизилась за этот месяц на 1,6%. Нынешняя власть фактически отказалась от индексации зарплат на уровень инфляции», - добавил он.

А.СЕНЧЕНКО отметил, что сегодня доходы украинцев «съедает» уже не мировой финансовый кризис – зарплаты сознательно сокращает правительство Н.АЗАРОВА.

«Власть называет это «минимизацией бюджетных расходов». При этом Виктор ЯНУКОВИЧ, чтобы добираться из своего имения в Межигорье в кабинет в Киеве, не постеснялся за государственные средства приобрести вертолет, причем втрое дороже, чем те, которыми пользуются ОБАМА и ПУТИН», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО подчеркнул, что “бездарная политика нынешней власти, направленная лишь на собственное обогащение и увеличение состояний приближенных к ней олигархов, закономерно приводит к тому, что абсолютное большинство украинских граждан становится все беднее и беднее”.