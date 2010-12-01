Предприниматели завтра проведут массовый митинг

Предпринимателей не устраивает вето Президента Украины на отдельные части Налогового кодекса, принятого в парламенте, поэтому они требуют разработки полностью нового варианта кодекса, и завтра снова собираются на массовый митинг на Майдане Незалежности в столице.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Центрального штаба спасения украинского предпринимательства.

Так, пресс-секретарь штаба Святослав ШВЕЦОВ отметил, что “наложено не вето, а Налоговый кодекс с поправками, внесенными Администрацией Президента, направлен снова в Верховную Раду, и фактически это не является вето”.

«Наше требование к Президенту - полное вето - не снимается. Оно так же актуально», - подчеркнул он.

По словам С.ШВЕЦОВА, группа лиц, уполномоченных для переговоров от предпринимателей, 25 ноября в Администрацию Президента и 28 – в Министерство финансов подали документы, которые говорят о том, что около 200 статей Налогового кодекса, то есть более половины, нуждаются в изменениях. “Документ, в котором половина статей нуждается в изменениях, - нужно разрабатывать с нуля. Никакими поправками это не изменить”, - подчеркнул представитель Штаба спасения предпринимательства.

При этом он отметил, что акция предпринимателей является вполне аполитичной.

«Но при этом наблюдаются попытки разных политических сил повлиять на этот процесс и расколоть, лично со стороны власти, ряды протестующих разными заявлениями и провокациями”, - утверждает он.

«Мы заявляем: никакого раскола нет. Есть национально-координационный совет предпринимателей и есть группы организаторов, которые выдвигают одни и те же требования с 22 ноября: это вето Президента на Налоговый кодекс, возвращение его в ВР и отмена парламентом Налогового кодекса. Это создание смешанной экспертной группы и разработка полностью нового документа и внесение его в ВР и голосование за него”, - отметил С.ШВЕЦОВ.

В работе пресс-конференции приняли участие представители переговорной группы от Центрального штаба спасения предпринимательства Юрий ЕРЕМЕНКО, Евгений ШАПОВАЛЕНКО, Владимир ДОРОШ, которые заявили о своей “непоколебимой и монолитной позиции”: “Мы движемся в направлении вето и движемся в направлении наказания виновных. Никакие деструктивные моменты нас с этого пути не свернут”.

«Если сейчас какие-то заявления отдельных личностей где-то происходят, что будто кто-то ведет какие-то переговоры (об изменениях лишь отдельных статей НК – УНИАН) – это только личная инициатива и деструктив”, - сказал Ю.ЕРЕМЕНКО.

Он также напомнил, что предприниматели настаивают на отставке авторов Налогового кодекса. Прежде всего, по словам участников пресс-конференции, это должно коснуться вице-премьера Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

В.ДОРОШ, который является руководителем информационного центра Штаба спасения, со своей стороны отметил: “Город Свободы” (на Майдане Незалежности) стоит, и будет стоять до тех пор, пока мы не убедимся, что новый Налоговый кодекс таки начнет разрабатываться. Мы настойчиво рекомендуем бюджет-2011 формировать на старой налоговой базе”.

Он сообщил, что свои требования предприниматели намереваются объявить завтра на митинге: “Мы завтра на Майдане Незалежности проводим сбор субъектов ведения хозяйства со всей страны для того, чтобы власть поняла, что она нас не заболтала. Мы готовы к конструктиву, готовы к диалогу, к партнерским отношениям”.

По его информации, сбор назначен на 10.00. Предусматривается, что на Майдане соберутся несколько десятков тысяч человек.

Во время пресс-конференции представители предпринимателей также заявили о давлении со стороны правоохранительных органов. В частности, координатор Центрального штаба спасения предпринимательства Петр МИХАЙЛЕНКО сказал: “Продолжается давление со стороны правоохранительных органов на активистов данной акции. Как только мы заявляем, что планируется следующее масштабное мероприятие, в адрес активистов приходят повестки на ту же дату с требованием посетить правоохранительные органы для дачи объяснений...”.