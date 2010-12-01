Предприниматели завтра проведут массовый митинг
Их не устраивает вето Президента на отдельные статьи НК, они требуют разработки нового варианта кодекса
Предпринимателей не устраивает вето Президента Украины на отдельные части Налогового кодекса, принятого в парламенте, поэтому они требуют разработки полностью нового варианта кодекса, и завтра снова собираются на массовый митинг на Майдане Незалежности в столице.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Центрального штаба спасения украинского предпринимательства.
Так, пресс-секретарь штаба Святослав ШВЕЦОВ отметил, что “наложено не вето, а Налоговый кодекс с поправками, внесенными Администрацией Президента, направлен снова в Верховную Раду, и фактически это не является вето”.
«Наше требование к Президенту - полное вето - не снимается. Оно так же актуально», - подчеркнул он.
По словам С.ШВЕЦОВА, группа лиц, уполномоченных для переговоров от предпринимателей, 25 ноября в Администрацию Президента и 28 – в Министерство финансов подали документы, которые говорят о том, что около 200 статей Налогового кодекса, то есть более половины, нуждаются в изменениях. “Документ, в котором половина статей нуждается в изменениях, - нужно разрабатывать с нуля. Никакими поправками это не изменить”, - подчеркнул представитель Штаба спасения предпринимательства.
При этом он отметил, что акция предпринимателей является вполне аполитичной.
«Но при этом наблюдаются попытки разных политических сил повлиять на этот процесс и расколоть, лично со стороны власти, ряды протестующих разными заявлениями и провокациями”, - утверждает он.
«Мы заявляем: никакого раскола нет. Есть национально-координационный совет предпринимателей и есть группы организаторов, которые выдвигают одни и те же требования с 22 ноября: это вето Президента на Налоговый кодекс, возвращение его в ВР и отмена парламентом Налогового кодекса. Это создание смешанной экспертной группы и разработка полностью нового документа и внесение его в ВР и голосование за него”, - отметил С.ШВЕЦОВ.
В работе пресс-конференции приняли участие представители переговорной группы от Центрального штаба спасения предпринимательства Юрий ЕРЕМЕНКО, Евгений ШАПОВАЛЕНКО, Владимир ДОРОШ, которые заявили о своей “непоколебимой и монолитной позиции”: “Мы движемся в направлении вето и движемся в направлении наказания виновных. Никакие деструктивные моменты нас с этого пути не свернут”.
«Если сейчас какие-то заявления отдельных личностей где-то происходят, что будто кто-то ведет какие-то переговоры (об изменениях лишь отдельных статей НК – УНИАН) – это только личная инициатива и деструктив”, - сказал Ю.ЕРЕМЕНКО.
Он также напомнил, что предприниматели настаивают на отставке авторов Налогового кодекса. Прежде всего, по словам участников пресс-конференции, это должно коснуться вице-премьера Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.
В.ДОРОШ, который является руководителем информационного центра Штаба спасения, со своей стороны отметил: “Город Свободы” (на Майдане Незалежности) стоит, и будет стоять до тех пор, пока мы не убедимся, что новый Налоговый кодекс таки начнет разрабатываться. Мы настойчиво рекомендуем бюджет-2011 формировать на старой налоговой базе”.
Он сообщил, что свои требования предприниматели намереваются объявить завтра на митинге: “Мы завтра на Майдане Незалежности проводим сбор субъектов ведения хозяйства со всей страны для того, чтобы власть поняла, что она нас не заболтала. Мы готовы к конструктиву, готовы к диалогу, к партнерским отношениям”.
По его информации, сбор назначен на 10.00. Предусматривается, что на Майдане соберутся несколько десятков тысяч человек.
Во время пресс-конференции представители предпринимателей также заявили о давлении со стороны правоохранительных органов. В частности, координатор Центрального штаба спасения предпринимательства Петр МИХАЙЛЕНКО сказал: “Продолжается давление со стороны правоохранительных органов на активистов данной акции. Как только мы заявляем, что планируется следующее масштабное мероприятие, в адрес активистов приходят повестки на ту же дату с требованием посетить правоохранительные органы для дачи объяснений...”.