Сближение налогового и бухгалтерского учета сократит бизнес-отчетность – Лукьянов

Сближение налогового и бухгалтерского учета позволит сократить отчетность бизнеса.

Такое мнение УНИАН высказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владислав ЛУКЬЯНОВ.

«Я считаю, что нам необходимо сближать бухгалтерский и налоговый учет, нам не нужно вести несколько отчетностей», - отметил он.

Однако, по словам депутата, в данном вопросе возникнут проблемы из-за усиления контроля налоговиков за операциями предпринимателей. «Понятно, что там возникают вопросы налоговых разниц, которые более четко определяют, какие операции бизнеса являются прибыльными, какие – убыточными, и дают возможность контролирующим органам сосредоточиться на контроле именно тех операций, которые являются убыточными для бизнеса. А мы знаем, что именно путем убыточных операций очень часто осуществляются эти непрозрачные действия», - сказал депутат.

В.ЛУКЬЯНОВ отметил, что на сегодня в комитете обсуждается увеличение объема годовой выручки для упрощенной системе налогообложения. «Сейчас эта цифра обсуждается. Она может быть больше 300 тыс. грн., возможно, это будет 500 тыс. грн. А с использованием кассовых аппаратов может быть также повышен барьер», - сказал он. Кроме того, может быть увеличено количество видов деятельности, на которые распространятся упрощенная система налогообложения.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН не исключает, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать замечания Президента к Налоговому кодексу.