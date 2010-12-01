Из-за «упрощенки» крупный бизнес недоплачивает в бюджет до 20 млрд. грн. – Лукьянов

Из-за нецелевого использования упрощенной системы налогообложения крупный бизнес недоплачивает в государственный бюджет до 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владислав ЛУКЬЯНОВ.

«По моему запросу в Министерство финансов я получил информацию, что только 23 компании с общими оборотами 52 млрд. грн. – это компании, которые предоставляют услуги через сеть посредников в секторе торговли. Они имеют налоговое давление на уровне… 0,5% и меньше. При том, что предприятия, которые работают на общей системе налогообложения, используя те самые оборудки, платят налоги до 4%, то есть, посчитав эти цифры, мы видим, что только 20 компаний имеют объем неуплаты налогов на уровне 2 млрд. грн.», - сказал депутат.

По его словам, в целом сумма недоплаченных в бюджет налогов достигает 20 млрд. грн. «Если сделать экстраполяцию и посчитать весь объем неуплаты налогов, то видим, что до 12-15, оптимистическая картина – до 20 млрд. грн., не платятся только за счет одной этой схемы (схема фиктовного превращения крупного бизнеса в малый – УНИАН)», - отметил В.ЛУКЬЯНОВ.

По его мнению, данная схема должна быть ликвидирована с 2011 года. «Мы считаем, что на следующий год эта схема должна быть запрещена законодательно, потому что сейчас к этим компаниям нельзя даже предъявить какие-то законодательные претензии. Украинское законодательство дает возможность уклоняться от уплаты налога на прибыль и таким образом не наполнять бюджет», - говорит он.