Госфинуслуг пока не будет назначать дополнительные проверки страховщикам

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) пока не будет назначать дополнительные аудиторские проверки страховщикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Госфинуслуг Ирина ГОВОРУН.

При этом она отметила, что Комиссия не намерена отказываться от практики проведения таких проверок, однако ряд моментов в данном вопросе требуют доработки.

«Госфинуслуг приостановила инициативу о проведении дополнительных аудиторских проверок, но только для того, чтобы доработать дополнительную нормативную базу, чтобы не возникало никаких вопросов у страховщиков относительно проведения этих дополнительных проверок» - сказала И.ГОВОРУН.

Она отметила, что согласно ст. 37 Закона «О страховании» Госфинуслуг имеет право не чаще одного раза в год назначать проведение за счет средств страховщика дополнительной обязательной аудиторской проверки его деятельности с определением аудитора.

Соответственно, по словам зампредседателя Госфинуслуг, назначая такие проверки, регулятор действовал в соответствии с законодательством.

По ее мнению, именно тот факт, что Госфинуслуг впервые использовала данную норму закона, и вызвал негативную реакцию со стороны участников рынка.

«Эта статья была применена впервые, и это вызвало такой всплеск на рынке. Эта статья предполагает определение конкретного аудитора, что и было сделано», - отметила И.ГОВОРУН.

Кроме того, она подчеркнула, что обвинения, которые звучат от участников рынка в адрес Госуфинуслуг о якобы навязывании определенной аудиторской компании, являются безосновательными и страховщикам всегда предлагались на выбор несколько аудиторских компаний.

«Конкретной аудиторской компании, насколько я знаю, не было», - сказала И.ГОВОРУН.