Эксперт констатирует наличие ряда недостатков в проекте Жилищного кодекса

Руководитель «Института города» Александр СЕРГИЕНКО констатирует наличие ряда недостатков в проекте Жилищного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По мнению эксперта, одним из недостатков проекта Жилищного кодекса, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, является возвращение взимания пени с должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги в размере 0,1% от суммы, что должна быть уплачена. Он напомнил, что пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг была отменена в 90-х годах прошлого столетия, и тогда законом предусматривалось, что эта норма может быть возобновлена в случае, если будут погашены долги гражданам по выплате заработной платы.

По состоянию на сегодняшний день, по словам А.СЕРГИЕНКО, во-первых, пеня, предусмотренная в проекте Жилищного кодекса, увеличена в 10 раз по сравнению с той, что была. Во-вторых, задолженность по выплате зарплаты гражданам остается значительной. Поэтому, по словам эксперта, законных оснований для возвращения пени на сегодняшний день нет. При этом он добавил, что за последние годы население достаточно исправно платит за жилищно-коммунальные услуги, в частности уровень оплаты населением составляет около 100%. Вместе с тем, напомнил эксперт, значительные долги за жилищно-коммунальные услуги имеют, в первую очередь, бюджетные предприятия. Поэтому, подытожил он, возвращение на законодательном уровне пени не исправит ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Также он подверг критике норму проекта Жилищного кодекса, которая допускает принудительное выселение из жилья граждан в случае несвоевременной уплаты или неуплаты кредита, взятого на приобретение жилья. По словам А.СЕРГИЕНКО, Жилищный кодекс должен был бы решать эту проблему, а не создавать дополнительные для граждан. А.СЕРГИЕНКО сказал, что в кодексе следовало бы значительно детальнее расписать, в каких случаях и каким образом можно решить подобные проблемы.

Также А.СЕРГИЕНКО назвал неоднозначной норму проекта кодекса, которая обязывает владельцев квартир многоквартирных домов выбрать себе обслуживающую компанию. По его мнению, такая принудительная норма суживает права граждан, а, следовательно, нарушает Конституцию Украины. Эксперт отметил, что создание объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) является положительной инициативой, однако нельзя принуждать людей, которые являются владельцами своих квартир, входить в такие объединения, если они этого не желают.

А.СЕРГИЕНКО добавил, что организация ОСМД требует серьезной разъяснительной работы среди граждан, с помощью которой владельцы квартир смогли бы понять позитивные стороны этого нововведения.