Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9710-7,9780 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9635/7,9740, к 12:00 цены повысились 7,9695/7,9745. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9710/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2533/37, к 12:00 цены снизились 0,2530/31. К закрытию цены откатились к уровню 0,2531/33. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4800 (+0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2975/1,3115. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4135/10,4295, к 12:00 цены ушли вверх 10,4195/10,4320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4375/10,4525.