Moody's отозвало рейтинги "Укргазбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги ПАО АБ «Украгазбанк».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, рейтинги отозваны по бизнес-причинам.

Также указывается, что отзыв рейтингов не отражает изменения кредитоспособности банка.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 14,498 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,834 млрд. грн., обязательства – 12,7 млрд. грн., уставный капитал – 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,798 млрд. грн.

"Укргазбанк" в январе-сентябре получил чистую прибыль 11,5 млн. грн. по сравнению с 1,8 млрд. грн. убытка годом ранее.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.