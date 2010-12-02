Кабмин и предприниматели подписали Меморандум

Правительственная рабочая группа и представители малого бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения, подписали Меморандум по согласованию совместных действий по Налоговому кодексу.

Как сообщает Правительственный портал, подписание состоялось по итогам переговоров, очередной раунд которых состоялся 1 декабря.

Согласно Меморандуму, стороны пришли к согласию в том, что необходимо создать стабильные и неизменные условия для работы предпринимателей Украины, что должно быть соответствующим образом отражено в тексте Налогового кодекса.

По данным Кабмина, правительство и предприниматели согласились создать Координационный совет малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины и включить представителей малого и среднего бизнеса в состав общественных советов и коллегий при органах исполнительной власти.

В то же время, согласно тексту документа, в 1-й, 2-й, 13-й и 14-й разделы Налогового кодекса будут внесены согласованные сторонами изменения.

"Стороны также договорились не применять штрафные санкции по пенсионным взносам, начисленным на 01.12.2010 года для предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, и до 01.01.2011 года доработать законодательство по вопросам единого социального взноса", - говорится в сообщении.

"Кроме того, Меморандумом предусмотрено ввести мораторий на преследование участников акций протеста. Также предусмотрено, что руководители ведомств, которые сделали ошибки при подготовке Налогового кодекса, будут привлечены к ответственности", - сообщает Правительственный портал.

Напомним, предпринимателей не устраивает вето Президента Украины на отдельные части Налогового кодекса, принятого в парламенте, поэтому они требуют разработки полностью нового варианта кодекса, и 2 декабря снова собираются на массовый митинг на Майдане Незалежности в столице.