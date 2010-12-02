Около 2 тысяч предпринимателей принимают участие в митинге на Майдане Незалежности в Киеве против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по данным милиции, в митинге принимают участие около 1,5 тыс. человек.

Митингующие продолжают прибывать в центральную часть Киева.

Непосредственно в центре столицы охрану общественного порядка обеспечивают 40 сотрудников милиции. Еще 1100 находятся в резерве.