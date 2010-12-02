Власть не готова менять философию Налогового кодекса – Королевская

Действующая власть не готова идти на диалог с обществом, не готова менять философию Налогового кодекса.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в парламенте в среду, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

По ее мнению, протесты граждан в связи с принятием ВР Налогового кодекса показали, что народ в целом не принимает философию, заложенную в основу этого документа.

«Люди встали не против налогов, а против коррупции и разделения общества на богатых и всемогущих за счет бедных и бесправных. Люди не готовы содержать чиновников за свою и так небольшую зарплату», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что власть приложит все усилия, чтобы до конца недели «продавить» свой вариант Налогового кодекса. «Их цель - внести косметические изменения в два раздела, которые регулируют администрирование и упрощенную систему налогообложения. В то же время, большинство в парламенте не проголосовало за законопроекты, направленные на сохранение упрощенной системы и ликвидацию налоговой милиции. Для нас это – сигнал о том, что власть не готова идти на диалог с обществом, не готова менять философию Налогового кодекса», – подчеркнула глава парламентского Комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что до сих пор народные депутаты не получили предложения, которые должен был подать Кабинет министров в связи с вето Президента на Налоговый кодекс.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить обмана людей и не дать власти под видом изменений "протянуть" в парламенте Налоговый кодекс в той редакции, которая уже была отвергнута обществом», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.