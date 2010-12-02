Предприниматели опровергают подписание меморандума с правительством

Глава переговорной группы от Центрального штаба спасения предпринимательства, председатель правления Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир ДОРОШ заявляет, что предприниматели никакого меморандума с правительством не подписывали, и после встречи Президента Виктора ЯНУКОВИЧА с предпринимателями в субботу, 27 ноября, в палаточном городке на Майдане Незалежности в Киеве, никаких встреч и переговоров не проводилось.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Сегодня есть немало информации, что были и встречи, и проведен референдум, но это власть выдает желаемое за действительное, чтобы имитировать свои действия в глазах Президента, поскольку наши требования четкие и неизменные: полное ветирование Налогового кодекса. Мы требуем, чтобы бюджет в следующем году формировался на старой, существующей базе налогообложения (поскольку невозможно документ качественно переработать за сутки или двое), и чтобы новый Налоговый кодекс, который будет принят в начале следующего года, вступал в действие с 1 января 2012 года, как это предусматривает закон о бюджете», - сказал В.ДОРОШ.

Он отрицает слухи, что за организацией акций протеста предпринимателей стоят какие-либо политические силы. «Эта акция проходит без каких-либо политических лозунгов, без какой-либо поддержки политических партий. Да, у нас есть определенная поддержка отдельных депутатов, которые проводят на Майдане встречи с избирателями, чтобы палаточный городок «Город Свободы» мог стоять, и чтобы мы могли отстоять свои законные права и интересы. Если палаточный городок исчезнет, тяжело будет вести какие-либо переговоры», - подчеркнул представитель переговорной группы.

Комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что протестующие «замарали черной краской весь позитив от налоговой реформы», В.ДОРОШ отметил: «Меня удивляет позиция господина АЗАРОВА. Буквально вчера-позавчера он признавал, что есть нарушения, представители Партии регионов признают, что в этом Налоговом кодексе есть 11 нарушений Конституции. Господин АЗАРОВ также заявлял, что он был удивлен, что предприниматели хотят платить налоги. Как будто мы этого не хотели! А сегодня другая риторика. Я так понимаю, что окружение (Президента) хочет исказить ситуацию, чтобы сохранить свои должности».

Вместе с тем, В.ДОРОШ подчеркнул, что предприниматели выступают за конструктивный диалог с властью и осознают необходимость реформирования налоговой системы.

«Мы понимаем, что за 12 лет те ставки от 20 до 200 гривен, действительно, не отвечают реалиям. Мы предлагали спокойно все увеличить в 5 раз. То есть, сделать минимум от 100 до 1000 гривен «вилку», но не 500 максимум. Пусть люди показывают нормально свои доходы и платят больше налогов. Кто-то заплатит 100 гривен, но большинство заплатит 500, 800, 1000. А из этой тысячи 42% будут идти в Пенсионный фонд, так, как это было раньше, и тогда человек не будет знать ни сотрудников Пенсионного фонда, ни налоговиков. Он заплатит за патент, и будет думать, как развивать бизнес, и не будет думать, что завтра его будут проверять».

Комментируя информацию о возможной встрече предпринимателей, которые принимают участие в акции протеста на Майдане Незалежности, с Президентом, В.ДОРОШ сообщил: «Я слышал, что какая-то переговорная группа и туда вписываются представители. Но я еще раз отмечаю: ни одно уполномоченное лицо от координационного совета предпринимателей никакого меморандума с правительством не подписывало, и ни о какой рабочей группе речь не шла».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря на Правительственном портале появилось сообщение о том, что правительственная рабочая группа и представители малого бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения, подписали Меморандум по согласованию совместных действий по Налоговому кодексу. Как сообщает Правительственный портал, подписание состоялось по результатам переговоров, очередной раунд которых состоялся 1 декабря.

Согласно меморандуму, стороны пришли к согласию, что необходимо создать стабильные и неизменные условия для работы предпринимателей Украины, что должно быть соответствующим образом отображено в тексте Налогового кодекса.

По данным Кабинета министров, правительство и предприниматели согласились создать Координационный совет малого и среднего бизнеса при Кабмине и включить представителей малого и среднего бизнеса в состав общественных советов и коллегий при органах исполнительной власти.

В то же время, в соответствии с текстом документа, к 1-му, 2-му, 13-му и 14-му разделам Налогового кодекса будут внесены согласованные сторонами изменения.

“Стороны также договорились не применять штрафные санкции по пенсионным взносам, начислены на 01.12.2010 для предпринимателей - плательщиков единого налога, и к 01.01.2011 доработать законодательство по вопросам единого социального взноса”, – говорится в сообщении.

“Кроме того, меморандумом предусмотрено ввести мораторий на преследование участников акций протеста. Также предусмотрено, что руководители ведомств, допустившие ошибки при подготовке Налогового кодекса, будут привлечены к ответственности”, – сообщает Правительственный портал.