Эксперт: сегодня пара EUR/USD может достичь отметки 1,3200-1,3280

На торгах в четверг, 2 декабря, пара EUR/USD в случае пробития уровня 1,3150 может направиться к отметкам 1,3200 и 1,3280, основная поддержка находится на уровне 1,3100, преодоление которого направит пару к 1,3050 и 1,3000. Таков прогноз аналитиков информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, уход ниже уровня 1.5600 направит пару GBP/USD к отметке 1,5550 и, возможно, к поддержке 1,5500. Т.к. рост пары ограничен уровнем 1,5650, его преодоление нацелит пару к 1,5700.

Движение вверх для пары USD/JPY ограничено уровнем 84,40, а следующее сопротивление находится на отметке 86,00. Уход ниже 84,00 отправит пару в диапазон 83,60-83,80.

Пара доллар/франк в случае преодоления порога 1,0040 может направиться к отметке 1,0200. Если же пара пробьет вниз паритет, то может направиться к 0,9050.

Торги до выступления Президента ЕЦБ, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будут проходить спокойно, несмотря на выход данных об изменении ВВП Еврозоны и решение по процентной ставке. Так же стоит обратить внимание на данные по безработице в США. Движения на рынке будут зависеть от комментариев Трише, а положительная информация по безработице в США могут оказать поддержку евро в связи с восстановлением интереса к рискам.