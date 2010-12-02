КС признал неконституционными ряд положений бюджета-2010

Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона о государственном бюджете Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС было принято 30 ноября и обнародовано сегодня.

В частности, признана неконституционной ст. 14 госбюджета касательно полномочий министра финансов Украины по поручению Кабинета министров брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением займов и предоставлением госгарантий.

Также признана неконституционной ст. 24 госбюджета, которой предусмотрено разрешение в процессе приватизации государственного имущества оплачивать его стоимость в свободно конвертируемой валюте.

Неконституционной признана и ст. 64 госбюджета, которая устанавливает, что к членам семьи льготника при предоставлении льгот относится жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); не женатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства І и ІІ группы или инвалидами І группы; лица, которые проживают вместе с инвалидами войны І группы и ухаживают за ними при условии, что инвалид войны не находится в браке; нетрудоспособные родители; лица, которые находятся под опекой и попечительством граждан, имеющих право на льготы, если они живут вместе.

Конституционный Суд также признал несоответствующим Конституции п.7 раздела 7 заключительных положений госбюджета касательно полномочий правительства по соглашению с Бюджетным комитетом парламента принимать решения относительно пересмотра некоторых размеров выплат, определенных законодательством, которые предусматривают дополнительные расходы с государственного и местных бюджетов.

Кроме того, КС признал неконституционными пункты 8-13 заключительных положений госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 54 депутата парламента направили в Конституционный Суд представления о соответствии Конституции отдельных положений госбюджета-2010 в июне текущего года.