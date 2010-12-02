Вето защитило Президента от критики малого и среднего бизнеса - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что вето на Налоговый кодекс защитило Президента Виктора ЯНУКОВИЧА от критики со стороны малого и среднего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, в пятницу, 3 декабря, в Верховной Раде фактически состоится повторное второе чтение Налогового кодекса.

«Если проанализировать высказывания главных представителей команды Президента, то, как я и прогнозировал, речь идет о политическом вето на Налоговый кодекс, которым Президент выразил свое неудовлетворение разработчиками этого законопроекта (прежде всего правительством и Налоговой администрацией) и частично солидаризировался с акцией протеста и оппозицией», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по мнению вице-спикера, все, что прогнозируемо произойдет в пятницу в Верховной Раде, будет фактическим повторным вторым чтением Налогового кодекса. «Поскольку Президент вернет документ со своими предложениями, то, в соответствии со статьями 134 и 135 Регламента ВР, каждое предложение Президента будет голосоваться отдельно, и в случае принятия всех предложений (что непременно и будет) новая версия Налогового кодекса будет считаться принятой в целом, если за нее проголосовало большинство депутатов от конституционного состава ВР», - напомнил Н.ТОМЕНКО регламентные нормы.

Он также напомнил, что, в соответствии со статьей 136 Регламента ВР, принятый после повторного рассмотрения закон с предложениями Президента оформляется профильным комитетом и подается на подпись председателю Верховной Рады Украины, который подписывает и безотлагательно отправляет его Президенту Украины. «Так вот, теоретически, обновленный Налоговый кодекс может стать законом уже приблизительно с понедельника», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что его удивляют заявления, как со стороны чиновников, так и со стороны экспертов, о необходимости 300 голосов депутатов для принятия решения. «Как видим, команда Президента выбрала самый простой путь, в соответствии с которым Президент не становится ключевым объектом критики малого и среднего бизнеса, а для окончательного принятия обновленного Налогового кодекса достаточно голосов 226 народных депутатов», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.