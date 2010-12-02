Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9670-7,9760 грн./долл.
11:46, 02 декабря 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9670/7,9760 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2536/40, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4635/10,4805. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3135/37 (среда — 1,3072/74).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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