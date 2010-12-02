Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9670-7,9760 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9670/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2536/40, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4635/10,4805. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3135/37 (среда — 1,3072/74).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.