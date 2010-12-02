Кабмин внесет в парламент проект бюджета-2011 9 декабря, предполагает Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что, вероятнее всего, правительство внесет в парламент проект государственного бюджета на 2011 год в четверг, 9 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, «если они (Кабинет министров Украины – УНИАН) внесут в четверг, что более всего вероятно, потому что заседание правительства будет в среду, тогда нам не будет необходимости собираться на следующей неделе».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в таком случае нет необходимости проводить дополнительное заседание парламента, и Верховная Рада будет работать в плановом сессионном режиме с 14 по 17 декабря.

По мнению А.ЕФРЕМОВА, в этом году возможно принять государственный бюджет на 2011 год. По его словам, «в большинстве своем документ наработан на базе Налогового кодекса, который принимается». При этом он добавил, что правительству понадобится несколько дней после голосования в парламенте по предложениям Президента, чтобы согласовать новую редакцию Налогового кодекса с проектом бюджета.

«И две недели (в декабре предусмотрены две пленарные недели – УНИАН) вполне достаточно, чтобы Верховная Рада смогла бюджет принять в первом чтении, рассмотреть более глубоко и во втором чтении утвердить окончательно», - сказал А.ЕФРЕМОВ.