Ефремов: предложения Президента по Налоговому кодексу ВР может рассмотреть сегодня

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что предложения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по Налоговому кодексу будут рассмотрены сегодня на вечернем заседании Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, эти предложения будут рассмотрены «либо сегодня, в четыре часа дня, либо в крайнем случае – завтра с утра».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, все зависит от того, успеет ли профильный комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики сегодня подготовить эти предложения для рассмотрения на вечернем заседании.

А.ЕФРЕМОВ не исключил, что сегодняшнее вечернее заседание парламента может быть продлено. При этом он добавил: «Мы в два часа уложимся (вечернее заседание ВР длится два часа – с 16.00 до 18.00 – УНИАН)».