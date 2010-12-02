Доходная часть бюджета Киева за 9 месяцев выполнена лишь на 54%

Доходная часть общего фонда бюджета Киева за 9 месяцев с.г. выполнена на 53,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сказано сегодня в отчете начальника Главного финансового управления КГГА Владимира РЕПИКА, который был озвучен на сессии Киевсовета.

Согласно обнародованной информацией, за девять месяцев этого года в общий фонд бюджета Киева поступило 10,8 млрд. грн., что составляет 53,7% от утвержденных плановых показателей.

Основная часть этих поступлений – это налоговые поступления, которые составили за период с января по сентябрь 9 млрд. грн., или 62,2% плановых показателей и 98% от объема всех плановых поступлений общего фонда. В том числе налоги с доходов физических лиц за девять месяцев составили 7,3 млрд. грн., что составляет 63% от плана. Доход от уплаты за землю за указанный период составил 1,4 млрд. грн., или 58,8% от плана.

Выполнение доходной части специального фонда бюджета Киева за 9 месяцев с.г. составило, по информации В.РЕПИКА, 1,5 млрд. грн., или 49% плановых показателей.

Расходы общего фонда бюджета Киева с учетом трансфертов за 9 месяцев этого года составляют 11,1 млрд. грн., или 55,1%. В частности, на содержание и развитие социально-культурной сферы ушло 69% всех указанных расходов, причем львиная доля их была направлена на заработные платы бюджетникам, уплату коммунальных услуг бюджетных организаций, приобретение медикаментов и т. п.

Как сообщил В.РЕПИК, на благоустройство столицы было потрачено 194 млн. грн., на обеспечение работы транспорта города – 286 млн. грн., в том числе 145 млн. – субвенция из госбюджета на льготный проезд граждан.

Расходы специального фонда за 9 месяцев этого года должны были составить 3,5 млрд. грн., но фактически они составили 1,3 млрд. грн., то есть 36,7%.

Как отметил В.РЕПИК, львиная доля спецфонда – 2,2 млрд. грн. – предусматривалась на капитальное строительство, но фактически за девять месяцев эти расходы составили 428 млн. грн., или 19,3%.

Как отметил руководитель финуправления, по предварительным оценкам, недовыполнение бюджета столицы в этом году на конец года будет составлять около 2 млрд. грн. По его словам, фактическое состояние дел позволяет прогнозировать, что в бюджет не поступит налогов на доходы с физических лиц ориентировочно 1,5 млрд. грн., и по поступлениям платы за землю – около 0,5 млрд. грн.