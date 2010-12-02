УСПП считает необходимым приостановить вступление в силу закона «О защите персональных данных»

Украинский союз промышленников и предпринимателей выступает с инициативой о приостановке вступления в силу закона Украины «О защите персональных данных». Об этом сегодня в ходе обсуждения данного закона заявил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

По его мнению, закон, который должен вступить в силу с 1 января 2011 года, в своем нынешнем виде существенно усложнит ведение бизнеса, связанного с использованием персональных данных граждан Украины.

«Одна из основных проблем этого закона, его неоправданная всеобъемлимость. Отсутствие в законе четкого определения того, что является персональными данными, позволит госчиновникам толковать это понятие по своему усмотрению. В результате возникает высокая вероятность усиления фискального давления на бизнес. Слишком большие полномочия контролирующего органа, который пока так и не создан, могут спровоцировать рост коррупции», - отметил А.КИНАХ.

Он заявил, что УСПП поддерживает инициативу ряда отраслевых ассоциаций Украины и намерен обратиться к Президенту Украины с просьбой приостановить вступление в силу закона Украины «О защите персональных данных» с целью его доработки.

Вместе с тем, А.Кинах отметил важность и необходимость этого закона для Украины. «В целом закон нужный и отвечающий европейскому законодательству. Однако, по отдельным пунктам закона есть серьезные замечания, которые необходимо учесть. В противном случае закон может существенно снизить инвестпривлекательность Украины», - добавил он.

С инициативой о приостановке вступления в силу закона в УСПП обратились представители Украинской ассоциации директ-маркетинга, Интернет ассоциации Украины, Ассоциации внешней рекламы, Ассоциации украинских банков, Лиги страховых организаций, Союз орендаторов и предпринимателей, Федерация металлургов Украины и др.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О защите персональных данных".

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