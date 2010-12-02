Соболев: за 11 месяцев этого года дефицит госбюджета уже достиг 10 млрд. грн.

По итогам 11 месяцев этого года, по данным Государственного управления статистики, дефицит бюджета уже достигает 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Оппозиционного ряда заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», глава Оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«Все рассказки о том, что мы выполним этот бюджет и попадаем четко в те пределы, которые есть, являются неправдой», - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, чтобы исправить ситуацию, необходимо принять ряд законов, которые бы дали послабление в налоговом плане малому и среднему бизнесу.